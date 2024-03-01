Voleybolda dev randevu: Fenerbahçe - VakıfBank

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe ile VakıfBank karşı karşıya gelecek. İşte voleybolda haftanın programı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda dev randevu: Fenerbahçe - VakıfBank
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01 Mart 2024 13:40
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 23'üncü, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22'nci hafta maçları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Cumartesi:

14.00 Çukurova Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Adana ASKİ Atatürk)

3 Mart Pazar:

14.00 Kuzeyboru-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Aksaray Spor Salonu)

14.00 Karayolları-Galatasaray Daikin (Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)

15.00 Türk Hava Yolları - PTT (İstanbul Burhan Felek Vestel)

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)

19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (İstanbul Burhan Felek Vestel)

Efeler Ligi

Cumartesi:

13.00 Ziraat Bankkart-TÜRŞAD (Adilcevaz Bitlis)

14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Bigadiç Belediyespor (Alanya-Atatürk)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ordu Ünye)

16.30 Arkas Spor-Spor Toto (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

3 Mart Pazar:

14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Cizre)

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