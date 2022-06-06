Voleybol Milletler Ligi'nde ilk hafta tamamlandı

Sıralama Takım O G M P 1 Japonya 4 4 0 11 2 Çin 4 3 1 10 3 ABD 4 3 1 9 4 Türkiye 4 3 1 9 5 Sırbistan 4 3 1 9 6 Brezilya 4 3 1 9 7 Tayland 4 3 1 8 8 Polonya 4 3 1 8 9 Kanada 4 2 2 6 10 İtalya 4 2 2 6 11 Almanya 4 1 3 5 12 Belçika 4 1 3 2 13 Bulgaristan 4 1 3 2 14 Hollanda 4 0 4 2 15 Dominik Cum. 4 0 4 0 16 Güney Kore 4 0 4 0

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk hafta müsabakaları 2 ülkede yapılan müsabakalarla tamamlandı.A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da ev sahibi yaptığı müsabakalarda İtalya, Bulgaristan ve Belçika'yı yendi, Çin'e kaybetti. Milli takım 9 puanla ilk haftayı 4. sırada tamamladı.İlk hafta müsabakaları Ankara'nın yanı sıra ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Bossier şehrinde oynandı.Ligde ilk haftayı Japonya lider tamamladı. İkinci hafta müsabakaları Brezilya ve Filipinler'de 14-19 Haziran'da oynanacak. Milli takım, ikinci hafta müsabakalarında Brezilya'da sırasıyla Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore'yle karşılaşacak.İlk hafta müsabakalarının ardından puan durumu şöyle oluştu: