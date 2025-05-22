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Voleybol Kadınlar Milli Takımımız, İtalya'da sahaya çıkacak

Voleybol Kadınlar Milli Takımımız, Milletler Ligi hazırlık kapsamında düzenlenecek AIA AeQuilibrium Kupasına katılacak

calendar 22 Mayıs 2025 17:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Voleybol Kadınlar Milli Takımımız, İtalya'da sahaya çıkacak
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenecek AIA AeQuilibrium Kupası'na katılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 23-25 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın Modena kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda İtalya, Hollanda ve Almanya ile karşılaşacak.

Turnuvanın maç programı şu şekilde:

Cuma günü:

17.30 Türkiye-Almanya

24 Mayıs Cumartesi:

21.00 İtalya-Türkiye

25 Mayıs Pazar:

15.00 Türkiye-Hollanda

 

Kamp kadrosu

Milli takımın kamp kadrosu açıklandı:

Pasörler: Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Aleksia Karutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük

Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın


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