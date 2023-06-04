Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Tayland, Güney Kore'yi mağlup etti

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Tayland, Güney Kore'yi 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Tayland, Güney Kore'yi mağlup etti
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04 Haziran 2023 16:57
Voleybol Kadınlar Millet Ligi'nde birinci hafta maçında Tayland ile Güney Kore karşı karşıya geldiği geldi. Tayland maçı 3-0 ile kazandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'ndaki organizasyonda Tayland, dördüncü maçında 2. galibiyetini almayı başardı. Daha önce Kanada'ya da aynı skorla üstünlük sağlayan Tayland, İtalya'ya 3-2, Polonya'ya ise 3-0 mağlup olmuştu.

Güney Kore ise Antalya etabındaki dört maçını da set alamadan tamamladı. Türkiye, Kanada ve ABD'ye 3-0 kaybeden Güney Kore, Tayland'a da aynı skorla yenildi.

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