Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Tayland, Güney Kore'yi mağlup etti

Voleybol Kadınlar Millet Ligi'nde birinci hafta maçında Tayland ile Güney Kore karşı karşıya geldiği geldi. Tayland maçı 3-0 ile kazandı.



Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'ndaki organizasyonda Tayland, dördüncü maçında 2. galibiyetini almayı başardı. Daha önce Kanada'ya da aynı skorla üstünlük sağlayan Tayland, İtalya'ya 3-2, Polonya'ya ise 3-0 mağlup olmuştu.



Güney Kore ise Antalya etabındaki dört maçını da set alamadan tamamladı. Türkiye, Kanada ve ABD'ye 3-0 kaybeden Güney Kore, Tayland'a da aynı skorla yenildi.





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