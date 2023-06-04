Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Tayland, Güney Kore'yi mağlup etti

Voleybol Kadınlar Millet Ligi'nde birinci hafta maçında Tayland ile Güney Kore karşı karşıya geldiği geldi. Tayland maçı 3-0 ile kazandı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'ndaki organizasyonda Tayland, dördüncü maçında 2. galibiyetini almayı başardı. Daha önce Kanada'ya da aynı skorla üstünlük sağlayan Tayland, İtalya'ya 3-2, Polonya'ya ise 3-0 mağlup olmuştu.
Güney Kore ise Antalya etabındaki dört maçını da set alamadan tamamladı. Türkiye, Kanada ve ABD'ye 3-0 kaybeden Güney Kore, Tayland'a da aynı skorla yenildi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'ndaki organizasyonda Tayland, dördüncü maçında 2. galibiyetini almayı başardı. Daha önce Kanada'ya da aynı skorla üstünlük sağlayan Tayland, İtalya'ya 3-2, Polonya'ya ise 3-0 mağlup olmuştu.
Güney Kore ise Antalya etabındaki dört maçını da set alamadan tamamladı. Türkiye, Kanada ve ABD'ye 3-0 kaybeden Güney Kore, Tayland'a da aynı skorla yenildi.
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