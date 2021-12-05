"TARAFTARIMIZ DA GURUR DUYUYORDUR"

"BAŞKAN İZİN VERDİ, KULÜBEYİ DEĞİŞTİRDİK"

"BU KULÜP ÇOK ÖZEL BİR KULÜP"

"TRABZONSPOR'U KONTROL EDEMEYİZ"

"UYUYOR, UYANIYOR FENERBAHÇE'Yİ DÜŞÜNÜYORUM"

"AVRUPA LİGİ BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.Karşılaşmayı değerlendiren Vitor Pereira "Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Hepsi çok iyiydi. İşte biz buyuz. Kaliteli bir karakter gösterdik. Birlikte savaştık. Fenerbahçe'nin aile ruhunu gösterdik. Taraftarlar da destekledi. Taraftarlar ve oyuncular için mutluyum." dedi.Sarı-lacivertli takımla ilgili konuşan Vitor Pereira "Bizim şu anda yapmamız gereken maç maç bakmak. Takımda güzel bir birliktelik var. Önümüzde Avrupa maçı var. Ardından zorlu lig maçı var. Bugün savaştığımız gibi savaşırsak galibiyetler gelecek. Şimdi yapmamız gereken dinlenmek ve ardından çalışmalara devam etmek." ifadelerini kullandı."Yedek kulübesini değiştirdiniz, totem mi yaptınız?" sorusunu yanıtlayan Portekizli teknik adam "Mutluyum. Biz birlik olduğumuz için en önemli şey bu. Şansla pek alakası yok. Oyuncu değişiklikleri nedeniyle çok vakit kaybediyorduk. İletişim kuramıyorduk. Bu yüzden yedek kulübesinin yerini değiştirdik." dedi.İşte Vitor Pereira'nın basın toplantısındaki açıklamaları:Bugün gerçekten çok iyi bir oyun oynadık. Kaliteli oyun oynadık. Karakterimizi sahaya koyduk. Birlikte olduk, savaştık. Ruhumuzu sahaya yansıttık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Eminim ki taraftarımız da gurur duyuyordur.""Yedek kulübesini değiştirmemizin sebebi; oyuncu değişikliği yapmak istediğimizde mesafeden dolayı iletişim eksikliği yaşamamızdı. Şansla bir ilgisi yok, tamamen iletişimle ilgili bir değişiklikti. Başkan da izin verdi, değiştirdik.""Bir hoca olarak benim en önem verdiğim şey oyuncuların birlik olması, hocalarının ne istediğini anlayan bir oyuncu grubu görmek, takım ruhuyla çalışan oyuncu grubu görmek. Ben kariyerimde birçok şey gördüm ama en önemlisi bu. Bu kulüp gerçekten çok özel bir kulüp. Taraftarımız özel ve tutkulu. İşler kötü giderken onlar da acı çekiyor. Benim için en önemlisi birlikte savaşabilmek.""Nasıl gözüktüğümüzden ziyade, ne hissetiğimiz önemlidir. Taraftar, takım ve başkanımız için mutluyum. Trabzonspor'un ne yaptığını kontrol edemeyiz. Kendi yapabileceklerimizi kontrol ederiz. Bu şekilde devam edebilirsek önümüzdeki maçlarda şansımız çok yüksek olacak. Maç maç bakacağız.Şu anda yapmamız gereken kendimize bakmamız. Bu ruhu, kaliteyi ve inancı göstermemiz gerekiyor.""Ben mesleğinin başından olan biri değilim. 29 yaşımda başladım. Kimsenin inanmadığı zamanlar olmuştu. O zamanlar bile ben her zaman inanmaya devam ettim. Bizim hayatımız bu. Biz sabahın erken saatlerinde tesise girip akşam 7'de çıkıyorum. Uyurken Fenerbahçe'yi düşünüyorum, uyandığımda Fenerbahçe'yi düşünüyorum. Yapabileceğimiz şey bu. Ailem Portekiz'de. Her şeyimi Fenerbahçe'ye veriyorum. Ben kariyerimi bu şekilde inşa ettim. Sakin kalıp inanmamız gerekiyor. Oyunculara da inandırmamız gerekiyor.""Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Bu iniş çıkışları yaşadığımız dönem de söyedlim. Avrupa Ligi bizi etkiledi. Bizim inanmaya devam etmemiz gerekiyor. Kafalarda soru işareti olmadan devam etmemiz gerekiyor. Takımımı etkileyen faktörler oldu. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bunların tekrarlanmaması için çalışacağız."