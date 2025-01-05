Vitor Pereira, Galatasaraylı yıldızın peşinde!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Hakim Ziyech, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton ile görüşüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira, Galatasaraylı yıldızın peşinde!
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05 Ocak 2025 11:23
Transfer piyasası gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da adeta alev aldı.

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton'a imza atan ve harika bir çıkış yakalayan Vitor Pereira da ocak ayının başlamasıyla birlikte gözünü Türkiye'ye dikti.

ZIYECH İLE GÖRÜŞME HALİNDE

Portekizli teknik adamın çalıştırdığı Wolverhampton, Hakim Ziyech ile görüşme halinde.

MENAJERİ İLK TEMASI KURDU

Faslı futbolcunun menajerinin, dün İngiliz kulübü ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Trabzonspor ve Kayserispor karşılaşmalarının ardından Göztepe maçında da Hakim Ziyech kadroya alınmadı.

İDMANLARA DA ÇIKMADI

Süper Lig'e verilen arada kendisine kulüp arayan Ziyech, Göztepe mücadelesi öncesinde antrenmanlara da çıkmadı.

Ayrılığı artık kesin gözüken Faslı yıldız, bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıktı ve 1 asistlik katkı verdi. 

 
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