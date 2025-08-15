15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-358'
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-122'
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-466'

Vitor Pereira'dan Nelson Semedo itirafı!

Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atan Nelson Semedo'nun kendileri için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

calendar 15 Ağustos 2025 18:50
Haber: Sporx.com dış haberler
Vitor Pereira'dan Nelson Semedo itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye imza atan Nelson Semedo ile ilgili konuştu.

Portekizli teknik adam, Nelson Semedo'nun kendileri için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK KAYIP"

Vitor Pereira, "Nelson, sahada ve soyunma odasında benim uzantımdı. İlk günden itibaren her zaman bana yardım etmeye, takımı birleştirmeye ve küçük anlaşmazlıkları yönetmeye hazırdı. Bu yüzden bir oyuncu olarak ve her şeyden önce liderlik açısından bizim için büyük bir kayıp." sözlerini sarf etti.

31 yaşındaki Nelson Semedo, Wolverhampton ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.