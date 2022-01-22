Vincenzo Montella: "Karagümrük'ten 4-0'ın acısını çıkardık"

Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük'ü 5-0 yendikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
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Vincenzo Montella: 'Karagümrük'ten 4-0'ın acısını çıkardık'
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22 Ocak 2022 18:30
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Adana Demirspor sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-0'lık skorla mağlup etti.

Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, çocukları tebrik ederim. 11'e 11'de oyun çok dengeliydi. Karagümrük 10 kişi kalınca, bunu kullanabildik. İlk maç onlara 4-0 kaybettik, içimizde bunun acısı vardı ve çıkarmak istiyorduk. Çok şükür çıkardık." dedi.

Balotelli konusunda ise, "Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'na gider mi, gitmez mi bilmiyorum ama giderse süper olur, ödül olur. Başkanımıza da ödül olur, ona çok inandı ve buraya getirdi. Bu konuyla ilgili bir şeyler var. Mancini ile yakın arkadaşız, aramızda konuşuyoruz. Gitmesini isterim." sözlerini kullandı.

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