Vincenzo Montella için Roma gelişmesi!

Takımı sezon sonuna kadar Claudio Ranieri'ye emanet eden Roma, yeni sezon öncesi yeni teknik adam arayışlarına devam ediyor.



İtalyan ekibinde öne çıkan adaylardan biri olarak A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da öne çıkıyor.



YARDIMCISI TAKİP ETTİ



İtalyan basınından Roma - Montella ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Montella'nın yardımcısı Daniele Russo, Roma'nın Juventus ve Lazio ile oynadığı maçları Olimpico'da canlı takip etti.



Russo'nun bu hamlesinin nedeninin ise henüz bilinmediği yazıldı.



Roma'da Montella dışında adı geçen diğer adaylar ise; Stefano Pioli, Maximiliano Allegri, Maurizio Sarri.



ROMA'DA BAŞLADI



Futbolculuğu döneminde Roma'da oynayan ve İtalyan ekibinde şampiyon yaşayan Montella, teknik adamlık kariyerine de sarı-kırmızılı ekibin altyapısında başlamıştı. Montella, Şubat - Haziran 2011 döneminde ise Roma'da teknik direktörlük görevini yürütmüştü.



