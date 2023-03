Vincenzo Italiano: 'Amacımız turu geçmek'

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak İtalya temsilcisi Fiorentina'nın teknik direktörü Vincenzo Italiano, iyi bir sonuç alarak turu geçmek istediklerini söyledi.



Italiano, müsabakanın yapılacağı 4 Eylül Stadyumu'nda oyuncusu Riccardo Saponara'nın da katılımıyla basın toplantısı düzenledi.



Yarınki maçın kariyeri için önemli olduğunu vurgulayan Italiano, "Çok önemli maçlardan biri. Gördüğüm saha zemini çok iyi değil ama her olasılığa ve her şarta göre iyi bir sonuç almak için buraya geldik. Turu geçmek ve ileri gitmek istiyoruz." dedi.



Italiano, şu anda 1 gol avantajlarının olduğunu, ellerinden geleni yapıp bir sonraki tura geçmek istediklerini belirterek, "Herkes motive olmuş durumda. Saha önemli bir faktör ama biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk maçta çok fırsat bulduk. Buradaki ikinci maçta da aynı fırsatları yaratıp avantajlı duruma geçmek istiyoruz." diye konuştu.



Saponara ise kupada çeyrek finale çıkmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Daha çok gol atıp, takımı daha ileriye taşımak istiyorum. Amacımız turu geçmek. Kendi kişiliğimizi ortaya koyuyoruz, her maçta daha da ileriye gidiyoruz." ifadelerini kullandı.





