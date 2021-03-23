Vincent Aboubakar özür diledi

Beşiktaş'ın süper golcüsü Vincent Aboubakar'ın Vodafone Park'ta 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe derbisinden sonra soyunma odasında arkadaşlarından özür dilediği ortaya çıktı.



Kamerunlu yıldızın arkadaşlarına, "Derbide çok önemli gol fırsatlarını kaçırdım. Belki daha farklı kazanacağımız maçta puan kaybettik. Tüm takımdan özür diliyorum. Daha çok çalışarak bunu telafi edeceğim. Bu kaybı telafi edeceğiz" dediği öğrenildi.



ALTAY BAYINDIR'I GEÇEMEDİ



Rakip kaleye gönderdiği 5 şutun 4'ünde isabet bulan tecrübeli futbolcu, özellikle ikinci yarının son bölümünde eline geçen fırsatları iyi değerlendiremedi. Fenerbahçe file bekçisi Altay Bayındır'ın sezonun en iyi performanslarından birini sergilemesi sonrasında mücadeleyi gol atamadan tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, 31. hafta sonunda 15 golde kaldı.



Bu sezon krallık yarışında da iddialı konumda bulunan Aboubakar, bu alanda Hataysporlu Aaron Boupendza'nın 3 sayı gerisinde ikinci sırada yer alıyor.



