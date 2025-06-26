Villareal'den orta sahaya takviye: Majer

İspanya La Liga ekiplerinden Villareal, Alberto Moleiro transferinden sonra bir orta saha transferi daha yaparak orta alanı güçlendirmek istiyor.



TEMASLAR BAŞLADI



Foot Mercato'nun haberine göre, Villareal, Wolfsburg'da forma giyen Lovro Majer'i gündemine aldı. Sarı denizaltılar, oyuncunun transfer koşulları için Alman ekibiyle temas halinde.



SAKATLIĞI BÜYÜK SORUN



Almanya kariyerinin ilk yılında sakatlıklarla boğuşan Hırvat oyuncu, Villareal'e transfer olup yeni bir sayfa açmayı düşünebilir. Lovro Majer, geçen sezon sakatlığı sebebiyle 36 maç kaçırdı.



PERFORMANSI



Wolfsburg formasıyla 11 maçta görev alan Majer, 2 gol ve 1 asist kaydetti.



