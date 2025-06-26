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Villareal'den orta sahaya takviye: Majer

Villareal, Alman ekiplerinden Wolfsburg forması giyen Hırvat orta saha oyuncusu Lovro Majer'i radarına aldı.

calendar 26 Haziran 2025 15:18
Haber: Sporx.com dış haberler
Villareal'den orta sahaya takviye: Majer
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İspanya La Liga ekiplerinden Villareal, Alberto Moleiro transferinden sonra bir orta saha transferi daha yaparak orta alanı güçlendirmek istiyor.

TEMASLAR BAŞLADI

Foot Mercato'nun haberine göre, Villareal, Wolfsburg'da forma giyen Lovro Majer'i gündemine aldı. Sarı denizaltılar, oyuncunun transfer koşulları için Alman ekibiyle temas halinde.

SAKATLIĞI BÜYÜK SORUN

Almanya kariyerinin ilk yılında sakatlıklarla boğuşan Hırvat oyuncu, Villareal'e transfer olup yeni bir sayfa açmayı düşünebilir. Lovro Majer, geçen sezon sakatlığı sebebiyle 36 maç kaçırdı.

PERFORMANSI

Wolfsburg formasıyla 11 maçta görev alan Majer, 2 gol ve 1 asist kaydetti.


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