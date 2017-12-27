"VIDA GERÇEK BİR SAVAŞÇI, BAŞARILI OLABİLİR"

VUKOJEVIC: "BAŞKAN ÇILGIN BİR SÖZLEŞME ÖNERDİ"

İLGİLİ VİDEO

'ın'den bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığıiçin Ukrayna ekibinin balkanlardaki transferlerden sorumlu yöneticisiaçıklamalarda bulundu.Borislav Stanoevich, Dinamo Kiev'in Vida'ya tarihin en büyük sözleşmesini önermesine rağmen Beşiktaş'a gittiğini belirtirken; "Kiev'de kalması için onu ikna etmeye çalıştım, bu onun için en iyi seçenekti. Burada saygı duyulan bir oyuncuydu ve" ifadelerini kullandı.Vida'nın Türkiye'de başarılı olabileceğini söyleyen idareci, "Vida gerçek bir savaşçı, taraftarlar bunu iyi biliyor. Son dakikaya kadar vazgeçmez, hep kazanmak ister. Böyle oyuncular her takımda istenir. Vida Türkiye'de de, Avrupa'nın güçlü bir başka liginde de iyi performans verebilir." diye konuştu.Dinamo Kiev'in futbol hayatını noktaladıktan sonra kulüpte yöneticilik verdiği eski oyunculardan Ognjen Vukojevic de, Vida'ya büyük bir sözleşme önerildiğini açıkladı.Vukojevic, Beşiktaş'ın seviyesinde bir sözleşme önerilmesine rağmen Vida'nın ayrıldığını söylerken; "." dedi.