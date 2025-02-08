Victor Osimhen, Galatasaray için büyük teklifi reddetti

Galatasaray'ın sürpriz bir şekilde sezon başında Napoli'den bir yıllığına kiraladığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulüp için dev teklifi geri çevirdi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Calciomercato'nun haberine göre Nijeryalı golcü, Suudi Arabistan'dan gelen, ekonomik açıdan sıra dışı bir teklifi geri çevirdi.
80 MİLYONLUK TEKLİF
Söz konusu habere göre Al Ahli, Napoli'ye fesih maddesinin değerinden 5 milyon fazla olan 80 milyon euro ödemeye hazırdı. Ancak Osimhen, Avrupa Ligi'ni ve Türkiye şampiyonluğunu kazanmak istediği için söz konusu teklifi reddetti. Napoli'nin baskısına rağmen Nijeryalı golcü, sözleşmesinden vazgeçmedi.
KARARINI SEZON SONU VERECEK
Osimhen, bu sezon sonunda menajeri Roberto Calenda ve Napoli ile masaya oturup geleceğine karar verecek. Galatasaray hala yarışta olsa da 75 milyon euro'luk serbest kalma bedeli nedeniyle Manchester United, Juventus, Arsenal ve Chelsea, Nijeryalı yıldız için daha olası bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.
Calciomercato'nun haberine göre Nijeryalı golcü, Suudi Arabistan'dan gelen, ekonomik açıdan sıra dışı bir teklifi geri çevirdi.
80 MİLYONLUK TEKLİF
Söz konusu habere göre Al Ahli, Napoli'ye fesih maddesinin değerinden 5 milyon fazla olan 80 milyon euro ödemeye hazırdı. Ancak Osimhen, Avrupa Ligi'ni ve Türkiye şampiyonluğunu kazanmak istediği için söz konusu teklifi reddetti. Napoli'nin baskısına rağmen Nijeryalı golcü, sözleşmesinden vazgeçmedi.
KARARINI SEZON SONU VERECEK
Osimhen, bu sezon sonunda menajeri Roberto Calenda ve Napoli ile masaya oturup geleceğine karar verecek. Galatasaray hala yarışta olsa da 75 milyon euro'luk serbest kalma bedeli nedeniyle Manchester United, Juventus, Arsenal ve Chelsea, Nijeryalı yıldız için daha olası bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.