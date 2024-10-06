Victor Osimhen'den flaş paylaşım!

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, sosyal medya hesabından çocuğunun doğum gününü kutladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen'den flaş paylaşım!
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06 Ekim 2024 14:17
Son güncelleme 06 Ekim 2024 14:21
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, sosyal medya hesabından çocuğunun doğum günü için bir paylaşımda bulundu.

Nijeryalı futbolcu, paylaşımında, "Çocuğuma bir yıl daha verdiği için Tanrı'ya şükürler olsun. Umuyorum ki bu yıl hayatımızda senin iyiliklerinin pek çok örneğiyle anılacak, onu lütfun, nezaketin ve sonsuz merhametinle yıkamaya devam et, onu doğru yolda tut ve zararlı güçlerden uzak tut AMİN! Mutlu yıllar aşkım" ifadelerini kullandı.

Osimhen'in paylaşımında çocuğu için Galatasaray'a transferinden sonraki fotoğraflarını kullanması dikkat çekti.

Golcü futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



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