"Victor Oladipo, Kasım ayında parkelere dönebilir" iddiası

Miami Heat guardı Victor Oladipo'nun beklenenden daha hızlı iyileştiği ve beklenenden erken bir sürede parkelere dönebileceği bildirildi.



Bir ESPN raporuna göre, Oladipo Mayıs ayında kuadriseps ameliyatı geçirdikten sonra "güzel bir şekilde" iyileşiyor ve Kasım ayında dönmesine izin verilebilir.



Ameliyatı uygulayan cerrah Dr. Jonathan Glashow, ESPN'e şunları söyledi:



"Kuadrisepsini düzelttim ve bunu daha öncekinden biraz farklı yaptım. Tendonları bağlı değildi. Yırtıktı ve tekrar bir araya getirdim. Buna rağmen oynamasına çok şaşırdım.



Ona altı ay içinde, Kasım ayına kadar parkelere dönmesi için izin verebileceğime inanıyorum. Bence yine çok iyi oynayacaktır. Ameliyat son derece iyi geçti ve güzelce iyileşiyor. Gelecek yıl oynayacağına eminim."



Mart ayında Avery Bradley ve Kelly Olynyk ile yapılan takasla kadroya katılan Oladipo, bu sezon Heat için sadece dört maçta forma giymişti. Kuadriseps sakatlığı ile sezonu kapatmış olan Oladipo, son üç yılda birçok sakatlık geçirmiş olmasına rağmen, Heat ekibi bu ayın başlarında kendisine bir yıllık bir kontrat daha vermişti.



Heat ekibinin antrenman kampı 28 Eylül'de başlayacak.



