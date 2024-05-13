Victor Nelsson'dan fedakarlık

Galatasaray'da, Fatih Karagümrük maçında başına darbe alan Victor Nelsson, sağlık heyetinin uyarısına rağmen mücadeleye devam etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson'dan fedakarlık
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13 Mayıs 2024 10:03
Galatasaray'da, Fatih Karagümrük maçının 39. dakikasında darbe alan Victor Nelsson'un başında açılma meydana geldi.

Acı içinde yerde kalan Danimarkalı stopere sağlık heyeti hemen müdahale etti.

Uzun süre tedavisi süren tecrübeli oyuncuya doktor Yener İnce, "Seni riske atmayalım. Kenara değişiklik işareti yapacağım" dedi. Ancak "Oynamak istiyorum. Sahada kalacağım" karşılığını veren Nelsson, kafasına yapılan bandajla maça devam etti.

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