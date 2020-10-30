Vesely: "Tek anahtar savaşmaktı"

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncularından Jan Vesely, Maccabi karşılaşmasının ardından konuştu.

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Vesely: 'Tek anahtar savaşmaktı'
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30 Ekim 2020 00:06
Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely, Maccabi'yi deplasmanda mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Sonuna kadar mücadele ettiklerini söyleyen yıldız oyuncu, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık ama sonuna kadar savaştık. Hem savunmada, hem de hücumda sonuna kadar savaştık, tek anahtar buydu." ifadelerini kullandı.

Jan Vesely karşılaşmada 23 dakika süre alıp 8 sayı 4 ribaund 4 asistle oynadı.



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