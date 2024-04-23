Veli Deveciler: ''7'den 70'e herkesin desteği mutlu ediyor''

Kümede kalmayı garantileyen Basketbol Süper Ligi ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket Kulübü'nde Başkan Veli Deveciler açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Veli Deveciler: ''7'den 70'e herkesin desteği mutlu ediyor''
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23 Nisan 2024 13:21
Basketbol Süper Ligi'ndeki üçüncü sezonunda son 5 maçta 4 galibiyet alan ve bitime 2 hafta kala kümede kalmayı büyük ölçüde garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler daha önemli başarılar için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Evinde cumartesi günü en önemli rakibi Çağdaş Bodrum'u dolu tribünler önünde 83-68'le geçen Denizli ekibinde Deveciler, "Denizli basketbolu adına çok önemli olan Çağdaş Bodrumspor maçından zaferle ayrıldık. Maç biletlerini günler öncesinden tüketen ve Süper Lig'de adından sıkça söz ettiren taraftarlarımıza verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyoruz. 7'den 70'e herkesin desteği bizleri inanılmaz mutlu ediyor. Türkiye'nin en iyi basketbol taraftarı en büyük başarıları hak ediyor. El ele verirsek daha çok maçı birlikte kazanacağız. Bu galibiyetleri hep birlikte kutlayıp, çok daha önemli başarılar için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

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