Vefa Küçük'ten Uğur Dündar'a: Çık karşıma hesaplaşalım

"VATAN, MİLLET NUTKU ATTI"

"BANA İHANET ETTİ"

"FENERBAHÇE'Yİ BÖLMEK İÇİN ADAY OLUYORSUN"

"MİKSERLİĞİ BIRAK"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Uğur Dündar hakkında FB TV'de çok sert ifadeler kullandı ve yüz yüze tartışmaya davet etti."Davet edildiği halde gelmeyen, 3 adayla konuşmaktan kaçan hatta tabir yanlış olsa da söyleyeyim konuşmaya tenezzül etmeyen. Uğur Dündar ile ilgili söyleyeceklerim var. Uğur Dündar beni iyi dinle seni düelloya davet ediyorum. Çünkü 1999 yılında Aziz başkan 18. ayda istifa ettiği için yeniden adaylığı koyması gerektiği bir dönemde benim ofisime üç kere geldin. Beni başkan adayı olmam için teşvik ettin, ikna etmeye çalıştın. Ben bu işlerin senin iknan ya da teşvikinle olmadığını camianın büyük teveccüh göstermesi gerektiğini söyledim."18 ay önce 1 oy fark ile kaybettiğim için kendime bir hak saydığımı, yeniden denemek istediğimi ve 20 milyon dolar kulübe bağış yaparak Genel Kurul önüne çıkmamız gerektiğini, bunun yarısı olan 10 milyon doları da yönetime alacağım arkadaşlardan alacağımı ifade ettim. Sen madem beni teşvik ediyorsun, bu kadar da heveslisin yönetim kuruluna girmek için 1 milyon dolar senin de yönetime girmen halinde hibe etmen gerekir dedim. Vatan, millet nutku attı. Emeğiyle ve alın teriyle kazandığından bahsetti ki sıkıştığı zaman hep onu söylüyor. Ama 100 bin dolar bağış yağabileceğini ifade etti.""Kendisinden şunu o zaman rica etmiştim, tavsiye edebileceğin arkadaşların varsa onları da yönetime alalım demiştim. Bana üç tane arkadaşını tavsiye etti. Bunların iki tanesi televizyonların genel müdürüydü, Kanal D ve ATV'nin genel müdürüydü. Onlarla onun tavsiyesiyle görüştüm, onlar yönetime girmemi kabul etti. Fakat ne olduysa oldu, o seçimlere bir hafta kala Uğur Dündar ortadan kayboldu. Benimle irtibatı kesti, ona ulaşamadım. Kendisinin neden bu kadar beni teşvik edip, aday gösterip ortadan kaybolduğunu merak ettim. Sonunda öğrendim ki benim rakibim olan adayın listesine girdi. Bunun anlamı şu, bana ihanet etti, bana tavsiye ettiği arkadaşları da ihanet etti.""Şimdi kendisi ısmarlama aday ve bir projenin adayı. Bu ısmarlama aday aynı zamanda sipariş aday... Kendisi diyor ki ben Fenerbahçe'yi ayrıştırmaya değil birleştirmeye geliyorum, kişilerin değil Fenerbahçelilerin adayıyım. Sen kişinin adayısın Fenerbahçe'nin değil. Birleştirmeye değil, bölmek, parçalamak, karıştırmak ve bir siyasi görüşe hizmet etmek için kulübe aday oluyorsun.""Benim karşıma çıkmanı istiyorum, istersen teke tek istersen buradaki arkadaşlarla... Benim seninle bir meselem bir rövanşım var. FB TV başta olmak üzere istediğin kanalda seninle yüz yüze Fenerbahçe Başkanlığını Yüksek Divan Kurulu'na neden aday olduğunu, neden layık olmadığını yüzüne baka baka açıklamak istiyorum. Lütfen bana bu imkanı tanı... Kaçma, kaçarsan da seçim gününe kadar ensene yapışmak üzere peşindeyim. Çık bu sorulara cevap ver. Cesur Uğur Dündar, kahraman Uğur Dündar, Fenerbahçe'yi karıştırmayı bırak, mikserliği bırak. Çık karşıma hesaplaşalım. Bizi dinleyen bütün Fenerbahçelilere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bu rövanş olursa lütfen izleyin, kimin ne olduğunu göreceksiniz. Bir projenin adamına da itibar etmeyin."