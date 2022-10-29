İspanya Ligi'nde 12. hafta maçında Mallorca ile Espanyol karşı karşıya geldi. Vedat Muriqi'nin gol attığı maç 1-1 bitti.



Ev sahibi Mallorca, 48. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 öne geçti ama skoru koruyamadı. Espanyol, 70. dakikada Jose Carlos Lazo ile eşitliği yakaladı ve mücadele böyle bitti.



Mallorca'da Pablo Maffeo 90. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Lazio'dan Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi, İspanyol ekibinde bu sezon dikkat çeken bir peformans sergiledi. La Liga'da 10. maçına çıkan Vedat Muriqi, 6. kez fileleri havalandırdı.



Bu sonucun ardından Mallorca 13, Espanyol ise 11 puana yükseldi.



La Liga'da gelecek hafta Mallorca, Villarreal'e konuk olacak. Espanyol da Atletico Madrid deplasmanına çıkacak.





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