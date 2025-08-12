12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-057'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Vasco de Gama'dan Cuesta için Galatasaray'a teklif!

Vasco de Gama, Carlos Cuesta için 1 milyon Euro kiralama bedeli, 3.5 milyon Euro da satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptı. Kolombiyalı futbolcuyu bonservisiyle göndermek isteyen Galatasaray, bu teklife sıcak bakmadı.

Vasco de Gama'dan Cuesta için Galatasaray'a teklif!
Vasco de Gama, Galatasaray forması giyen Carlos Cuesta'nın transferi için harekete geçti.

YAPILAN TEKLİF

Brezilya temsilcisi, Carlos Cuesta için 1 milyon Euro kiralama bedeli, 3.5 milyon Euro da satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptı.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcuyu bonservisle satma, bonservis bedelinin de 8 milyon Euro olmasını istiyor.


Carlos Cuesta ile Rusya'dan da Spartak Moskova ilgileniyor.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile 2028 yılına kadar süren sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde transfer olan Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılılarda 9 maçta süre buldu.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
