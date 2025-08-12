Vasco de Gama'dan Cuesta için Galatasaray'a teklif!

Vasco de Gama, Galatasaray forması giyen Carlos Cuesta'nın transferi için harekete geçti.
YAPILAN TEKLİF
Brezilya temsilcisi, Carlos Cuesta için 1 milyon Euro kiralama bedeli, 3.5 milyon Euro da satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptı.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ
Galatasaray, Kolombiyalı futbolcuyu bonservisle satma, bonservis bedelinin de 8 milyon Euro olmasını istiyor.
Carlos Cuesta ile Rusya'dan da Spartak Moskova ilgileniyor.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile 2028 yılına kadar süren sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde transfer olan Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılılarda 9 maçta süre buldu.
