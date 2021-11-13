VAR uyardı, Cebelitarık 10 kişi kaldı!

Türkiye'nin Cebelitarık'ı ağırladığı karşılaşmada VAR kontrolü sonrasında kırmızı kart çıktı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
VAR uyardı, Cebelitarık 10 kişi kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2021 20:27
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında Türkiye, Cebelitarık'ı ağırladı.

Mücadelenin 22. dakikasında Cebelitarık forması giyen Olivero, Zeki Çelik'e bir müdahalede bulundu. Hakem Serhiy Boiko oyunu devam ettirdi ancak VAR, poziyonu izlemesi için Ukraynalı hakemi uyardı.

Pozisyonu VAR ekranında inceleyen Boiko, Olivero'yu direkt kırmızı kartla cezalandırdı ve oyundan ihraç etti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.