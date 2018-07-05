'VAR' Süper Lig ile sınırlı değil! İşte diğer maçlar

Yeni sezon öncesi gerçekleştirdiği ilk yönetim kurulu toplantısında radikal değişikliklere ve kararlara imza atan TFF yönetim kurulu bu sezon Süper Lig'de uygulanacak olan VAR sisteminin kapsayan diğer turnuvaları ve aşamalarını da belirledi.MHK Başkanı Yusuf Namoğlu bu sezon uygulamaya girecek olan VAR sistemiyle ilgili TFF yönetim kuruluna geniş kapsamlı bir sunum yaparak uygulamayla ilgili başkan ve yöneticileri bilgilendirdi.Namoğlu ayrıca Riva'da yapılacak olan VAR odası konusunda da yönetim kurulunu detaylı olarak bilgilendirdikten sonra taraflar 2018-19 sezonunda VAR sisteminin uygulanacağı lig ve kupa maçlarını da belirledi.TFF yönetim kurulu, Namoğlu'ndan aldığı bilgiler doğrultusunda VAR sisteminin Süper Lig maçlarının yanı sıra Türkiye Kupası çeyrek, yarı final ve final karşılaşmalarında, Süper Kupa karşılaşmasında ve 1.Lig Play-off karşılaşmalarında uygulanmasına karar verildi.Bu arada karşılaşmalarda görev alacak olan Var ve Avar'ın alacağı ücretler konusunda İtalya'daki modelin uygulanacağı öğrenildi. Buna göre VAR'lar yardımcı hakem ücreti alacaklar.