VAR'da Mustafa Öğretmenoğlu çatlağı

Çok sayıda hakem ve gözlemci, MHK'nın talimat değişikliği ile klasmanları aynı anda açıkladığı ve de klasmanların nihai puan sistemine göre yapılmadığını dile getirerek Tahkim Kurulu'na başvurdu. Tahkim Kurulu, öncelikle hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Serhat Ürkmez, Mustafa Aydın, Şeref Taştan, Yusuf Şimşek ve Gözlemci İlkay Aydın'ın itirazlarını reddetti. Bu itiraz eden isimlerin arasında en dikkat çeken hakem, bu sezon VAR kadrosunda yer alan Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Öğretmenoğlu, klasmanların nihai puan sıralamasına göre düzenlendiğini ve maç sayısına bakıldığında kendisine haksızlık yapıldığını öne sürüyor.



Mustafa Öğretmenoğlu'nun itirazının reddedilmesinden sonrası nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. İtiraz eden 6 kişiden bazılarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracakları iddiaları da var. MHK, yaşanan gelişmeler sonrası VAR kadrosunda yer alan 6 hakemden 3'ünü atletik teste davet etti. Hakem camiası MHK'nın bu hamlesi sonrası VAR kadrosunun dağılacağını iddia etti.



