Van Gundy: "Dallas'ın, Draft gecesi takaslarından yıldız çıkarmaları, inanılmaz!"

Eski NBA koçu Jeff Van Gundy, Dallas Mavericks'in Dirk Nowitzki ve Luka Doncic gibi Draft gecesi takası aracılığıyla yıldız oyuncuları alma becerisinden etkilendiğini itiraf etti.



Her iki oyuncu da takas yoluyla Dallas'a gelmişlerdi (Nowitzki Milwaukee'den, Doncic Atlanta'dan) ve en süperstarlara dönüşmüşlerdi.



Van Gundy, SiriusXM'de Fran Fraschilla ile birlikte "World of Basketball" podcastinde konuk olduğunda, şunları söyledi:



"Mavericks iki Draft gecesi takası yapmıştı. Biri Nowitzki ve diğeri de Trae Young ve Doncic ile olan takas. Doncic ilk günden beri harikaydı, Nowitzki kariyerinin başlarındayken, gördüğüm en kötü oyunculardan biriydi. O ve Steve Nash berbattı ama oyuna dair sevgilerini, becerilerini ve tutkularını zamanla görerek, birer MVP olmuşlardı. Orijinal olarak draft etmedikleri yıldız oyuncuları takas yoluyla almış olmaları inanılmaz. Bundan çok etkilendim."



Nowitzki Dallas'ı 2011 NBA şampiyonluğuna taşımış ve NBA tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak emekli olmuştu. Doncic, halihazırda ligdeki en iyi oyunculardan biri olarak görülüyor.



