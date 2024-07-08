Defans hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinden bu yana serbest statüde olan stoper Raphael Varane'a ilgisini devam ettiriyor.
BRONCKHORST ONU İSTİYOR
Yönetimle görüşen teknik direktör Van Bronckhorst, Fransız yıldızı şartlar oluşması halinde takımda görmek istediğini belirtti.
HENÜZ KARAR VERMEDİ
Geçtiğimiz sezon Manchester United ile 32 maça çıkan Varane, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. 2018 Dünya Kupası şampiyonu henüz kararını vermediğini açıkladı.
BRONCKHORST ONU İSTİYOR
Yönetimle görüşen teknik direktör Van Bronckhorst, Fransız yıldızı şartlar oluşması halinde takımda görmek istediğini belirtti.
HENÜZ KARAR VERMEDİ
Geçtiğimiz sezon Manchester United ile 32 maça çıkan Varane, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. 2018 Dünya Kupası şampiyonu henüz kararını vermediğini açıkladı.