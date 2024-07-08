Van Bronckhors'tun tercihi Varane!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Yönetimle görüşen teknik direktör Gioavvi van Bronckhorst, Fransız yıldız Raphael Varane'ı şartlar oluşması halinde takımda görmek istediğini belirtti.

, Fotoğraf; Imago
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Van Bronckhors'tun tercihi Varane!
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08 Temmuz 2024 10:21
Defans hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinden bu yana serbest statüde olan stoper Raphael Varane'a ilgisini devam ettiriyor.

BRONCKHORST ONU İSTİYOR

Yönetimle görüşen teknik direktör Van Bronckhorst, Fransız yıldızı şartlar oluşması halinde takımda görmek istediğini belirtti.



HENÜZ KARAR VERMEDİ

Geçtiğimiz sezon Manchester United ile 32 maça çıkan Varane, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. 2018 Dünya Kupası şampiyonu henüz kararını vermediğini açıkladı.  

 
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