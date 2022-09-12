Valerien Ismael'den tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, geçen hafta oynadıkları MKE Ankaragücü maçı kadrosuna göre tek değişikliğe gitti.



Siyah-beyazlı teknik adam sakatlığı bulunan Dele Alli'nin yokluğunda Berkay Vardar'a görev verdi.



Kaleci Ersin Destanoğlu'nu bu hafta da yedek bırakan Ismael, kaleyi Emre Bilgin'e teslim etti. Savunmayı Valentin Rosier, Necip Uysal, Romain Saiss ve Arthur Masuaku'dan oluşturan Ismael, orta sahanın merkezinde Berkay Vardar ve Salih Uçan'ı görevlendirdi.



Hücum hattının sağında Jackson Muleka'ya forma veren deneyimli teknik adam, forvet arkasında Gedson Fernandes'e, sol tarafta Georges-Kevin N'Koudou'ya forma verdi. Siyah-beyazlı takımın ileri uçtaki ismi ise Wout Weghorst oldu.





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