Valentin Rosier için 5 milyon euro

Beşiktaş'ta Onur Bulut'un gelmesinin ardından formaya uzak kalsa da son maçlarda yeniden 11'e dönen Valentin Rosier'in durumu da merakla bekleniyor. Ayrılabileceği konuşulan Rosier için gelen teklifler belirleyici olacak. Beşiktaş, Fransız yıldız için 5 milyon euro'nun altında bir rakam düşünmüyor.
BU SEZON 27 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon formdan düşen Rosier oynadığı 27 maçta 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.
BU SEZON 27 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon formdan düşen Rosier oynadığı 27 maçta 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.