Valentin Rosier için 5 milyon euro

Sezon başından beri form düşüklüğü yaşayan Rosier, Onur Bulut'un takıma katılmasıyla iyice gözden düşmüş durumda. Beşiktaş oyuncuya gelen teklifleri dineleme kararı aldı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Valentin Rosier için 5 milyon euro
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26 Mayıs 2023 11:45
Beşiktaş'ta Onur Bulut'un gelmesinin ardından formaya uzak kalsa da son maçlarda yeniden 11'e dönen Valentin Rosier'in durumu da merakla bekleniyor. Ayrılabileceği konuşulan Rosier için gelen teklifler belirleyici olacak. Beşiktaş, Fransız yıldız için 5 milyon euro'nun altında bir rakam düşünmüyor.

BU SEZON 27 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon formdan düşen Rosier oynadığı 27 maçta 1 gol 3 asistlik katkı sağladı. 

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