Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, yıldız oyuncu ile Brezilya ve MLS'den birkaç takımın ilgilendiğini belirtti. Vargas kulüp ismi vermezken Valencia'nın önceliğinin Avrupa'da devam etmek olduğunu ifade etti.



Fenerbahçe'de bu sezon 27 maçta 10 gol+5 asist üreten Enner, Ekvador Milli Takımı'nda da 35 gole ulaştı. 32 yaşındaki yıldızın 1 yıl daha kontratı bulunuyor.









İLGİLİ VİDEO