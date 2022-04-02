Valencia'nın menajerinden transfer açıklaması

Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, yıldız oyuncu ile Brezilya ve MLS'den birkaç takımın ilgilendiğini açıkladı. Vargas kulüp ismi vermezken Valencia'nın önceliğinin Avrupa'da devam etmek olduğunu ekledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Valencia'nın menajerinden transfer açıklaması
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02 Nisan 2022 12:10
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, yıldız oyuncu ile Brezilya ve MLS'den birkaç takımın ilgilendiğini belirtti. Vargas kulüp ismi vermezken Valencia'nın önceliğinin Avrupa'da devam etmek olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'de bu sezon 27 maçta 10 gol+5 asist üreten Enner, Ekvador Milli Takımı'nda da 35 gole ulaştı. 32 yaşındaki yıldızın 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

 

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