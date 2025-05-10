10 Mayıs
Konyaspor-Rizespor
2-1
10 Mayıs
Eyüpspor-Kasımpaşa
0-3
10 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
19:00
10 Mayıs
Ankaragücü-Amed Sportif
2-0
10 Mayıs
Karagümrük-Iğdır FK
2-1
10 Mayıs
Adanaspor-Boluspor
0-7
10 Mayıs
Bandırmaspor-Pendikspor
2-1
10 Mayıs
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
0-5
10 Mayıs
Şanlıurfaspor-Erzurumspor
0-1
10 Mayıs
Ümraniye-Manisa FK
0-1
10 Mayıs
İstanbulspor-Ahlatçı Çorum FK
3-0
10 Mayıs
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
2-0
10 Mayıs
Werder Bremen-RB Leipzig
0-080'
10 Mayıs
Union Berlin-FC Heidenheim
0-386'
10 Mayıs
Bochum-Mainz 05
1-385'
10 Mayıs
Holstein Kiel-Freiburg
1-284'
10 Mayıs
Bayern Munih-Mönchengladbach
19:30
10 Mayıs
Fulham-Everton
1-155'
10 Mayıs
Ipswich Town-Brentford
0-156'
10 Mayıs
Southampton-M.City
0-056'
10 Mayıs
Wolves-Brighton
0-152'
10 Mayıs
Bournemouth-Aston Villa
19:30
10 Mayıs
Valencia-Getafe
3-0
10 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
1-1DA
10 Mayıs
Girona-Villarreal
19:30
10 Mayıs
Mallorca-Real Valladolid
19:30
10 Mayıs
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
10 Mayıs
Como-Cagliari
3-1
10 Mayıs
Lazio-Juventus
19:00
10 Mayıs
Empoli-Parma
21:45
10 Mayıs
Reims-Saint-Etienne
22:00
10 Mayıs
Auxerre-Nantes
22:00
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
22:00
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
22:00
10 Mayıs
Rennes-Nice
22:00
10 Mayıs
Montpellier-Paris Saint-Germain
22:00
10 Mayıs
Toulouse-Lens
22:00
10 Mayıs
Brest-Lille
22:00
10 Mayıs
AS Monaco-Lyon
22:00
10 Mayıs
RKC Waalwijk-SC Heerenveen
1-143'
10 Mayıs
Fortuna Sittard-NAC Breda
19:45
10 Mayıs
Almere-S. Rotterdam
22:00
10 Mayıs
Elversberg-E.Braunschweig
3-0
10 Mayıs
Paderborn-Magdeburg
2-1
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
2-0
10 Mayıs
Hamburger SV-Ulm
21:30
10 Mayıs
Beerschot-Cercle Brugge
2-153'
10 Mayıs
Kortrijk-St.Truiden
2-252'
10 Mayıs
KV Mechelen-Standard Liege
19:15
10 Mayıs
Anderlecht-Union St.Gilloise
21:45
10 Mayıs
Altach-Grazer AK
0-013'
10 Mayıs
LASK-Hartberg
0-014'
10 Mayıs
SK Austria Klagenfurt-WSG Tirol
0-014'
10 Mayıs
St. Gallen-Winterthur
19:00
10 Mayıs
Yverdon-Sion
19:00
10 Mayıs
FC Zürich-Grasshopper
19:00
10 Mayıs
Lugano-Basel
21:30
10 Mayıs
Santa Clara-Famalicao
1-043'
10 Mayıs
Nacional-Rio Ave
0-242'
10 Mayıs
Benfica-Sporting CP
20:00
10 Mayıs
Casa Pia AC-Braga
22:30
10 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:30
10 Mayıs
FC Orenburg-Khimki
1-1
10 Mayıs
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-151'
10 Mayıs
CSKA Moskova-FC Krasnodar
19:30
10 Mayıs
Leyton Orient-Stockport County
2-2
10 Mayıs
SC Bastia-Caen
0-014'
10 Mayıs
Laval-Metz
0-014'
10 Mayıs
Rodez-Clermont Foot
0-114'
10 Mayıs
Lorient-Martigues
0-013'
10 Mayıs
Pau-Guingamp
0-014'
10 Mayıs
Paris FC-Ajaccio
0-014'
10 Mayıs
Annecy FC-Grenoble
0-014'
10 Mayıs
Red Star-Dunkerque
1-111'
10 Mayıs
Troyes-Amiens
0-014'
10 Mayıs
Bordeaux-Amiens
0-0IPT
13 Mayıs
Sudtirol-Bari
16:00
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16:00
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Cittadella-Salernitana
16:00
10 Mayıs
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
2-0DA
10 Mayıs
CD Mirandes-Castellon
1-1DA
10 Mayıs
Burgos CF-Cordoba
19:30
10 Mayıs
Elche-Levante
19:30
10 Mayıs
Real Zaragoza-Cartagena
22:00
10 Mayıs
Kapfenberger SV-SV Stripfing
3-2
10 Mayıs
SV Lafnitz-Amstetten
1-5
10 Mayıs
Pacos de Ferreira-Felgueiras 1932
1-2
10 Mayıs
Oliveirense-Maritimo
1-1
10 Mayıs
Chaves-Uniao de Leiria
20:00

Valencia'dan Getafe karşısında net galibiyet

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Valencia, konuk ettiği Getafe'yi 3-0 mağlup etti.

calendar 10 Mayıs 2025 16:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Valencia'dan Getafe karşısında net galibiyet
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İspanya La Liga'nın 35. haftasında Valencia, Getafe'yi konuk etti. 

Estadio de Mestalla'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı. 
Valencia'ya galibiyeti getiren golleri penaltıdan 8. dakikada Pepelu, 18. dakikada Diego Lopez ve penaltıdan 37. dakikada Hugo Duro kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Valencia, yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti. Getafe ise üst üste 5. mağlubiyetini aldı.

45 puana ulaşan Valencia, 9. sıraya yerleşirken; 39 puanda kalan Getafe ise 13. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Valencia, deplasmanda Alaves ile karşı karşıya gelecek. Getafe ise Athletic Bilbao'yu konuk edecek. 
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