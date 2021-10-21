Fenerbahçe'nin eski yıldızı Valbuena, Fransa'da yaşadığı seks kasedi skandalında Real Madrid'in golcüsü Benzema'yı suçlayan ifadelerde bulundu.



20 Ekim Çarşamba günü yaşanan dava, Karim Benzema ve diğer dört sanığın tartışmalı bir seks kaseti üzerinden kendisine şantaj girişiminde bulunduğu iddiasıyla başladı.



Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema, bu sezon Olimpiacos'da forma giyen Mathieu Valbuena'ya telefonunda bulunan seks kaseti nedeniyle şantaj yapmakla suçlanarak Fransa'da yargılandı.



Sanıklardan biri olan Alex Angot, Valbuena'nın cep telefonunu tamir ederken cinsel içerikli videoyu keşfettiğini itiraf etti.



"Kariyerimin mahvolmasından korktum"



Olayın ardından açıklama yapan Valbuena, Benzema'nın kendisine "kardeşi" Karim Zenati'ye katılmasını tavsiye ettiği ısrardan bahsetti. Valbuena, "Asla paradan bahsedilmedi. Benim hakkımda elinde bir şeyleri olduğunu söyleyen insanlardan tehditler aldım. Spor kariyerim için, Fransa milli takımı için korktum. Videonun çıkması durumunda Fransa milli takımında benim için işlerin zor olacağını biliyordum. Tehlikede hissettim, ilk içgüdüm şikayette bulunmak oldu. Benzema ne yazık ki burada değil. Her şeyi arkada bırakmak için sonuna kadar gideceğim." ifadelerini kullandı.



Sanıklardan biri videoyu paylaştı



BFMTV tarafından aktarılan sözde şantajcılardan biri, "Videoyu gördüm, güldük. Sadece Benzema'ya değil herkese ilettim""Djibril Cisse de olayın içindeydi. Fransa takımından birçok oyuncu videoyu gördü. Şantaj olmadı, para istemedik" dedi.



Valbuena'nın avukatı Benzema'yı eleştirdi



Olayın ardından Valbuena'nın avukatı, "Benzema'nın duruşmaya gelmemesi korkunç. Valbuena'nın yargılanması için beş yıldır bekliyoruz. Benzema'nın bundan korktuğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan L'Equipe'in haberine göre, gerçekleşen davada Benzema suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis ve 75 bin avro para cezası istemiyle karşı karşıya kalabilir.

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