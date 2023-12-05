Vakıfbank, Sırp Stara Pazova'yı ağırlıyor

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba günü Jedinstvo Stara Pazova'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Vakıfbank, Sırp Stara Pazova'yı ağırlıyor
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05 Aralık 2023 14:29
Son güncelleme 05 Aralık 2023 14:30
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında çarşamba günü sahasında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova'yla karşılaşacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

Mücadeleyi Fransa Voleybol Federasyonundan Christophe Lecourt ve Romanya Voleybol Federasyonundan Tudor Pop yönetecek.

Grupta oynadığı ilk iki maçını 3-0'lık skorlarla kazanan VakıfBank, son mücadelesinde evinde İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibine 3-0 kaybetti.

Jedinstvo Stara Pazova ise son maçında sahasında Fransa'nın Volley Mulhouse takımını 3-2 yendi.

İki ekibin Sırbistan'da oynanan mücadelesinden VakıfBank 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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