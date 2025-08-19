19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
Rangers-Club Brugge
22:00
Real Madrid-Osasuna
22:00
Peterborough-Barnsley
21:45
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
Stockport County-Bradford City
21:45
Mansfield Town-Blackpool
21:45
Port Vale-Stevenage
21:45
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
Lyn-Egersund
20:00

VakıfBank, Lorenne Teixeira'yı kadrosuna kattı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı oyuncu Lorenne Teixeira'yı kadrosuna kattı

calendar 19 Ağustos 2025 14:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı pasör çaprazı Lorenne Teixeira'yı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre 29 yaşındaki voleybolcu, 2025-26 sezonunda VakıfBank'ta görev yapacak.

Ükesinin Sesi Volei Bauru takımında son olarak forma giyen Teixeira, 2024 Paris Olimpiyatları'nı üçüncü tamamlayan kadroda bronz madalya aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
