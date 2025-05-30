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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Nehir Kurtulan'ı kadrosuna kattı

VakıfBank, 2025-2026 sezonu için libero Nehir Kurtulan'ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki oyuncu son olarak PTT forması giymişti.

calendar 30 Mayıs 2025 14:23
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Nehir Kurtulan'ı kadrosuna kattı
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Nehir Kurtulan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki libero, 2025-2026 sezonunda VakıfBank forması giyecek.

Nehir Kurtulan, Rota Koleji'nin ardından Göztepe'de oynarken, son olarak PTT forması giydi.


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