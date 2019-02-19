VakıfBank, Almanya deplasmanında

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, A Grubu'ndaki 5. hafta maçında 20 Şubat Çarşamba günü Almanya temsilcisi Allianz MTV ile deplasmanda karşılaşacak.Scharrena Stuttgart'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.Grupta yaptığı 4 müsabakayı da kazanan sarı-siyahlı ekip, ilk sırada yer alıyor. Bir kez salondan mağlup ayrılan Allianz MTV ise ikinci sırada bulunuyor.İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi VakıfBank 3-1 kazanmıştı.