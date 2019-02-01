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Vagner Love'dan Corinthians açıklaması!

Beşiktaş ile sözleşmesini feshettikten sonra Corinthians'a transfer olan Vagner Love, yeni takımı hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Vagner Love'dan Corinthians açıklaması!
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01 Şubat 2019 19:28
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Brezilya ekiplerinden Corinthians'a transfer olan Vagner Love, Brezilya basınına röportaj verdi.

Corinthians'a transfer olma sürecini anlatan Love, ''Beşiktaş ile sözleşmemi feshetme ihtimalim ortaya çıkınca, benimle temasa geçen ilk takım Corinthians oldu. Her gün bana mesaj attılar, sürekli görüştük. Bir futbolcunun egosu için bu önemli. Onlara söz verdim ve imzayı attım.'' sözlerini kullandı.

Brezilya ekibinin kendisi için önemini anlatan tecrübeli forvet, ''Kendimi Corinthians ile özdeşleştiriyorum. Tekrar buraya döndüğüm için çok mutluyum. Corinthians taraftarlarını çok seviyorum. Attığım gollerle kulübü sevindirmek istiyorum.'' dedi.

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