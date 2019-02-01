Vagner Love'dan Corinthians açıklaması!

'tan ayrıldıktan sonra Brezilya ekiplerinden'a transfer olan, Brezilya basınına röportaj verdi.Corinthians'a transfer olma sürecini anlatan Love, ''Beşiktaş ile sözleşmemi feshetme ihtimalim ortaya çıkınca, benimle temasa geçen ilk takım Corinthians oldu. Her gün bana mesaj attılar, sürekli görüştük. Bir futbolcunun egosu için bu önemli. Onlara söz verdim ve imzayı attım.'' sözlerini kullandı.Brezilya ekibinin kendisi için önemini anlatan tecrübeli forvet, ''Kendimi Corinthians ile özdeşleştiriyorum. Tekrar buraya döndüğüm için çok mutluyum. Corinthians taraftarlarını çok seviyorum. Attığım gollerle kulübü sevindirmek istiyorum.'' dedi.