Vaclav Cerny'den 6 gollük katkı!

Beşiktaş'ta son haftaların yükselen ismi Vaclav Cerny, Karagümrük maçındaki performansıyla yeniden öne çıktı.
Kara Kartal'ın Çekyalı oyuncusu Vaclav Cerny Karagümrük maçında Jota'ya yaptığı servisle 5. asistine imza attı. 28 yaşındaki futbolcunun 1 de golü bulunuyor.
Rafa Silva krizi sonrası Sergen Yalçın'ın kanattan 10 numaraya çektiği Cerny, Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 maçta yaptığı skor katkısıyla dikkatleri çekti.
