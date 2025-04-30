Uzay Alp Urcan, FIM MiniGP Türkiye Serisi'nde çifte zafer kazandı

Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) desteklediği ve Türkiye'de ilk kez düzenlenen FIM MiniGP Türkiye Serisi, Uşak'ta büyük bir heyecana sahne oldu. Genç yeteneklerin profesyonel kariyerlerine ilk adımı attığı serinin ilk yarışını 11 yaşındaki yıldız adayı Uzay Alp Urcan büyük bir başarıyla kazandı. Urcan, hafta sonunun ikinci yarışında da podyumun zirvesinde yer alarak çifte zafer elde etti.



Yarışta, Uzay Alp Urcan'ın hemen ardından Poyraz Bor ikinci, Alp Burak Albayrak ise üçüncü sırada finiş gördü. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Ohvale Türkiye iş birliğinde organize edilen yarışlar, izleyicilere genç sporcuların azim ve yetenek dolu performanslarını sergilediği unutulmaz anlar yaşattı.



Uzay Alp Urcan, motor sporlarındaki serüvenine Motokros Şampiyonası ile başladı. Yağmurlu ve çamurlu bir pistte, annesinin yardımıyla motorunu çıkarmaya çalışırken gösterdiği azim, onun her zorluk karşısında ne kadar kararlı olduğunu gözler önüne sermişti. "Babam bana 'Gerekirse motoru sırtına al ama bir turu tamamla' demişti. O gün sıralamada bir turu bitirince yarışa kabul edildim ve hayatım değişti," diyen Uzay Alp, o günden sonra motor sporlarındaki kariyerini hızla yükseltti.



Genç sporcu, sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 2024 yılı boyunca Türkiye Şampiyonası ve Avrupa yarışlarındaki dereceleriyle adından söz ettiren Uzay Alp, motor sporlarında geleceğin yıldızlarından biri olarak öne çıkıyor.



Futbol ve tenis gibi sporlardan sonra tutkuyla bağlandığı motor sporlarında kısa sürede parlayan Urcan, Toprak Razgatlıoğlu ve Deniz Öncü gibi dünya yıldızlarını örnek alarak büyüyor. Ailesinin de desteğiyle büyük hedeflere yürüyen genç sporcu, eğitimini de başarıyla sürdürüyor; sınavlardaki üstün başarısıyla burslu okuyor.



"İleride hayatıma yaptığım sporda devam etmek istiyorum," diyen Uzay Alp Urcan, pistlerde gösterdiği istikrarlı yükselişiyle Türk motor sporlarının geleceği için büyük umut vadediyor.



