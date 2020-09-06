Utku Yuvakuran Beşiktaş'taki kaderini çiziyor

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç file bekçisi Utku Yuvakuran, Süper Lig öncesinde oynanan 2 hazırlık maçında kaleyi koruyan isim oldu.
Normal planlamada Ersin Destanoğlu'nu birinci kaleci yapıp yanına bir tecrübeli isim alarak Utku'yu kiralık olarak göndermeyi planlayan teknik ekip, 1,92'lik file bekçisinin son 2 maçtaki performansı sonrasında kararını değiştirdi. Antalya karşısındaki başarılı görüntüsünü bir penaltı kurtararak perçinleyen Utku'nun, teknik ekip tarafından ilerleyen oyunlarda da deneneceği ve istikrarını sürdürmesi halinde takımda tutulacağı bildirildi.
Normal planlamada Ersin Destanoğlu'nu birinci kaleci yapıp yanına bir tecrübeli isim alarak Utku'yu kiralık olarak göndermeyi planlayan teknik ekip, 1,92'lik file bekçisinin son 2 maçtaki performansı sonrasında kararını değiştirdi. Antalya karşısındaki başarılı görüntüsünü bir penaltı kurtararak perçinleyen Utku'nun, teknik ekip tarafından ilerleyen oyunlarda da deneneceği ve istikrarını sürdürmesi halinde takımda tutulacağı bildirildi.