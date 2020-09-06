Utku Yuvakuran Beşiktaş'taki kaderini çiziyor

Beşiktaş'ta kiralık olarak gönderilmesi planlanan Utku Yuvakuran, son 2 maçta sergilediği performans sayesinde teknik heyetin kararını değiştirdi.

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Utku Yuvakuran Beşiktaş'taki kaderini çiziyor
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06 Eylül 2020 12:02
Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç file bekçisi Utku Yuvakuran, Süper Lig öncesinde oynanan 2 hazırlık maçında kaleyi koruyan isim oldu. 

Normal planlamada Ersin Destanoğlu'nu birinci kaleci yapıp yanına bir tecrübeli isim alarak Utku'yu kiralık olarak göndermeyi planlayan teknik ekip, 1,92'lik file bekçisinin son 2 maçtaki performansı sonrasında kararını değiştirdi. Antalya karşısındaki başarılı görüntüsünü bir penaltı kurtararak perçinleyen Utku'nun, teknik ekip tarafından ilerleyen oyunlarda da deneneceği ve istikrarını sürdürmesi halinde takımda tutulacağı bildirildi.



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