Usain Bolt, milyonlarca dolar kaybetti!

Dünyada ünlü atlet Usain Bolt, nedeni henüz tam olarak belli olmayan milyonlarca dolarlık bir kayıp yaşadı.



İngiliz basınında yer alan habere göre, Bolt, banka hesabında sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı 12,7 milyon dolarlık bir kayıp yaşadı.



Bolt'un avukatları bir açıklama yaptı ve ünlü atletin banka hesabında sadece 12 bin dolar kaldığını doğruladı.



Maddi kayıplar için hukuki süreç başlatıldığı belirtildi ve, "Bu herkes için üzücü bir haber. Eğer bu bir hatadan kaynaklanmadıysa müvekkilimize karşı ciddi bir dolandırcılık ve hırsızlık suçuyla karşı karşıyayız." ifadeleri kullanıldı.



Bolt'un avukatları, 8 gün içerisinde paranın hesaba yatırılmaması durumunda konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşıyacak.





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