Uros Radakovic'ten Fenerbahçe itirafı!

Ankaragücü'nde forma giyen Uros Radakovic, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Uros Radakovic'ten Fenerbahçe itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2024 21:32
Ankaragücü'nde forma giyen Uros Radakovic, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Uros Radakovic "İlk yarım saati daha domine bir şekilde tamamladık. Beraberlik golünden sonra dağıldık. Fenerbahçe ikinci yarıya daha üstün girdi. Fenerbahçe'nin bireysel kalitesi yüksek oyuncuları var. 11'deki her oyuncu, oyunun kaderini değiştirebilecek kalitede. Şahsi düşüncem, topa sahip olduğumuzda daha sakin ve sabırlı olabilseydik, emin bir şekilde hücum edebilseydik daha iyi bir skorla eve dönebilirdik." dedi.

Uros Radakovic ayrıca "Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Takım organizasyonunda büyük hatalar vardı. Bundan dolayı skoru lehimize çeviremedik. En büyük eksiğimiz de buydu. Fenerbahçe deplasman hem çok zor hem kaliteli bir takımları var. Bu maç artık geride kaldı. Takımca hedefimiz önümüzdeki lig maçlarından güzel galibiyetler almak." açıklamasını yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery