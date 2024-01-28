Uros Radakovic'ten Fenerbahçe itirafı!

Ankaragücü'nde forma giyen Uros Radakovic, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Uros Radakovic "İlk yarım saati daha domine bir şekilde tamamladık. Beraberlik golünden sonra dağıldık. Fenerbahçe ikinci yarıya daha üstün girdi. Fenerbahçe'nin bireysel kalitesi yüksek oyuncuları var. 11'deki her oyuncu, oyunun kaderini değiştirebilecek kalitede. Şahsi düşüncem, topa sahip olduğumuzda daha sakin ve sabırlı olabilseydik, emin bir şekilde hücum edebilseydik daha iyi bir skorla eve dönebilirdik." dedi.
Uros Radakovic ayrıca "Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Takım organizasyonunda büyük hatalar vardı. Bundan dolayı skoru lehimize çeviremedik. En büyük eksiğimiz de buydu. Fenerbahçe deplasman hem çok zor hem kaliteli bir takımları var. Bu maç artık geride kaldı. Takımca hedefimiz önümüzdeki lig maçlarından güzel galibiyetler almak." açıklamasını yaptı.
Mücadeleyi değerlendiren Uros Radakovic "İlk yarım saati daha domine bir şekilde tamamladık. Beraberlik golünden sonra dağıldık. Fenerbahçe ikinci yarıya daha üstün girdi. Fenerbahçe'nin bireysel kalitesi yüksek oyuncuları var. 11'deki her oyuncu, oyunun kaderini değiştirebilecek kalitede. Şahsi düşüncem, topa sahip olduğumuzda daha sakin ve sabırlı olabilseydik, emin bir şekilde hücum edebilseydik daha iyi bir skorla eve dönebilirdik." dedi.
Uros Radakovic ayrıca "Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Takım organizasyonunda büyük hatalar vardı. Bundan dolayı skoru lehimize çeviremedik. En büyük eksiğimiz de buydu. Fenerbahçe deplasman hem çok zor hem kaliteli bir takımları var. Bu maç artık geride kaldı. Takımca hedefimiz önümüzdeki lig maçlarından güzel galibiyetler almak." açıklamasını yaptı.