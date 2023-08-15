Gaziantepli teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti.



Gaziantep27'de geçen habere göre, İskenderun Arsuz'daki yazlığında akşam saatlerinde denize giren Sakıp Özberk boğularak hayatını kaybetti.



SAKIP ÖZBERK KİMDİR?



Sakıp Özberk 1945 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir.



Futbolcu olan Sakıp Özberk, Reyhanlıspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giydi.



Daha sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Özberk, Siirt YSE Spor, Petrolofisi, Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnuspor, Altay SK, Bursaspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor takımlarını yönetti.



