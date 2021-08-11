Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi olan Umut Nayir, siyah-beyazlı takımdan ayrıldığını açıkladı.Umut Nayir'in ayrılığın ardından Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'a 2 yıllık imza attı.Sosyal medya hesabından Beşiktaş'a veda eden 28 yaşındaki golcü, şu ifadeleri kullandı;"Büyük Beşiktaş Camiası;Bugün itibariyle kendi adıma yeni bir serüvene başlıyorum. Türkiye'nin en büyük camialarından birinin parçası olmak benim için hep özel bir duygu olarak kalacak. Bana Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olma fırsatını veren, destekleyen ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim.Bir özel teşekkür de büyük Beşiktaş taraftarına, takımda olduğum dönemde ya da kiralık olarak farklı bir takımın formasını giydiğim dönemlerde de her zaman desteğini hissettiğim büyük taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteğini ve sevgisini asla unutmayacağım. Hoşçakalın."