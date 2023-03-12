Umut Bozok: 'Değişik bir zaman oluyor'

Trabzonsporlu futbolcu Umut Bozok, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.



Bozok yaptığı açıklamada, "Abdullah Hoca ve bütün ekibe teşekkür ederim. Değişik bir zaman yaşıyoruz. Bu galibiyet hocamız ve bütün ekip için. Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık." dedi.



Umut ayrıca, "10 kişi kalmaları bize yardımcı oldu. Ancak 1-1'den sonra konsantrasyonumuz bozuldu. Sonra kendimize geldik. Sezon sonuna kadar elimizden geleni yapmalıyız. Ayrıca kupa hedefimiz var o da çok önemli." ifadelerini kullandı.





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