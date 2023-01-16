Ümraniyespor, Süper Lig'de ilk yarıyı son sırada tamamladı

İstanbul ekibinin ligdeki en skorer ismi Umut Nayir olurken, en fazla süreyi Hırvat futbolcu Tomislav Glumac aldı. HangiKredi Ümraniyespor'da İstanbulspor maçı sonrası 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor, Süper Lig'de ilk yarıyı son sırada tamamladı
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16 Ocak 2023 13:13
Spor Toto Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren HangiKredi Ümraniyespor, ilk yarıyı 14 puanla son sırada tamamladı.

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında konuk ettiği İstanbulspor'a 2-0 yenilen HangiKredi Ümraniyespor, puan cetvelinde son sıraya geriledi.

İlk yarıda oynadığı 18 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik alan İstanbul ekibi, 14 puan topladı.

Ligde ilk 11 maçında galibiyet elde edemeyen kırmızı-beyazlılar, iç sahada yalnızca Corendon Alanyaspor'u yenmeyi başarırken, diğer iki galibiyetini deplasmanda MKE Ankaragücü ve Bitexen Giresunspor'a karşı aldı.

Ligdeki en skorer isim Umut Nayir

Süper Lig'in ilk yarısında 21 gol atan Ümraniyespor'da takımın en golcü ismi, 6 kez fileleri havalandıran Umut Nayir oldu.

Umut Nayir'i 5 golü bulunan Antonio Mrsic takip etti. Hırvat futbolcu, ligdeki karşılaşmalarda kaydettiği 5 golün yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 kez gol sevinci yaşarken, toplamda 7 golle Umut Nayir'i geride bıraktı.

2 kırmızı ve 40 sarı kart gördü

Ümraniyespor, Süper Lig'in ilk yarısında 2 kırmızı ve 40 sarı kartla cezalandırıldı.

İstanbul temsilcisinde Hırvat futbolcu Tomislav Glumac ve Brezilyalı oyuncu Allyson Santos, kırmızı kart gören oyuncular oldu.

Ganalı futbolcu Isaac Sackey ise 6 kez sarı kartla cezalandırıldı. Kırmızı-beyazlılarda Oğuz Gürbulak, Serkan Göksu ve Angolalı Geraldo da geride kalan maçlarda 4'er sarı kart görerek birer kez cezalı duruma düştü.

En çok süre alan Glumac

Ümraniyespor'da Süper Lig'in ilk yarısında en çok süre alan isim, takım kaptanı Tomislav Glumac oldu.

Ligdeki 18 maçın 2'sinde cezası, birinde de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 31 yaşındaki futbolcu, kalan 15 karşılaşmada 1350 dakika görev yaptı.

İki isim kadro dışı bırakıldı

İstanbulspor karşısında yaşanan 2-0'lık mağlubiyetin ardından Ümraniyespor'da 2 futbolcu, kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Serkan Kırıntılı ve Venezuelalı kanat oyuncusu Yonathan Del Valle'nin yönetim kurulu ve teknik heyetin kararıyla kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

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