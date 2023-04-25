Ümraniyespor'dan VAR kayıtları talebi!

Ümraniyespor, TFF'den Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmanın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor'dan VAR kayıtları talebi!
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25 Nisan 2023 18:51
Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Türkiye Futbol Federasyonu'na VAR kayıtları için çağrıda bulundu.

İstanbul temsilcisi, ligde oynadığı 8 karşılaşmanın VAR kayıtlarının yayınlanmasını talep etti.

Ümraniyespor'un açıklamasında, "Görselde detayları ile belirtilen, futbol kurallarına uygun olmadığı izahtan vareste olan pozisyonlar sebebi ile anılan müsabakaların bütünüyle VAR kayıtlarının açıklanmasını, açıklanacak VAR kayıtlarının tarafımıza tebliğini Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talep ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Ümraniyespor'un VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ettiği maçlar;




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