Ümraniyespor'dan VAR kayıtları talebi!

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Türkiye Futbol Federasyonu'na VAR kayıtları için çağrıda bulundu.İstanbul temsilcisi, ligde oynadığı 8 karşılaşmanın VAR kayıtlarının yayınlanmasını talep etti.Ümraniyespor'un açıklamasında, "Görselde detayları ile belirtilen, futbol kurallarına uygun olmadığı izahtan vareste olan pozisyonlar sebebi ile anılan müsabakaların bütünüyle VAR kayıtlarının açıklanmasını, açıklanacak VAR kayıtlarının tarafımıza tebliğini Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talep ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.