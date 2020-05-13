Ümit Özat, Rigobert Song ile ne konuştuğunu açıkladı

"KÖLN'E TRANSFERİMİ KONUŞUYORDUK"

O anı anlatan Ümit Özat, yıllar sonra Song ile saha ortasında ne konuştuğunu açıkladı! Ümit Özat, "Köln'e transferim öncesi bilgi alıyordum." dedi ve ekledi;



2007'de Ali Sami Yen'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı Lugano ve Edu'nun attığı gollerle 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona eren maçın akıllara kazınan karesiyle ilgili Ümit Özat, yıllar sonra açıklamada bulundu. Maçın son dakikalarında tribünde çıkan olaylar ve sahaya atılan su şişeleri nedeniyle maçın hakemi Bülent Demirlek, olayların yatıştırılması için maçı durdurup soyunma odasına gitmişti.Hakemin tekrar sahaya dönmesi beklenirken hafızalardan silinmeyecek kare çekilmişti. Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat ile Galatasaraylı Song'un saha ortasındaki samimi sohbeti.Bu arada Song, 2001-2002 sezonunda West Ham United'den Köln'e kiralık gitmiş ve bir sezon oynamıştı.