Ümit Milli Takımda iki oyuncu aday kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Takım'da Livan Burcu ve Emircan Gürlük, Norveç maçı öncesi aday kadrodan çıkarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümit Milli Takımda iki oyuncu aday kadrodan çıkarıldı
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13 Ekim 2024 15:43
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç ile oynayacağı maç öncesi iki oyuncu aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Livan Burcu ve Emircan Gürlük'ün 15 Ekim Salı günü Norveç ile deplasmanda oynanacak eleme grubu son maçının aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.




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