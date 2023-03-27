Ümit Milli Takım, hazırlık maçında Kosova ile karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan maçı milliler, 4-2'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada milli takıma galibiyeti getiren golleri 2 ve 8. dakikalarda Bertuğ Yıldırım, 42. dakikada Kenan Yıldız ve 70. dakikada Ravil Tagir attı.



Kosova'nın golleri ise 34 ve 54. dakikada penaltıdan Lindon Emerllahu'tan geldi.



Ümit Milli Takım, bu skorla yeni teknik direktörü Levent Sürme yönetiminde ilk maçında ilk galibiyetini aldı.





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